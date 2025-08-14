Легенды советской авиации: Ан-72 – самолет-рекордсмен по высоте полета (ФОТО, ВИДЕО)

В музейном комплексе Верхней Пышмы открылась новая авиаэкспозиция под открытым небом – авиационный перрон с образцами отечественных пассажирских и транспортных самолетов второй половины XX века. Среди них – Ан-72, рекордсмен по высоте полета в своем классе – 13,4 тысячи метров. Из-за необычного размещения массивных реактивных двигателей над крылом лайнер получил прозвище «Чебурашка».

Авиаперрон. Ан-72

По словам начальника экскурсионного отдела музейного комплекса Григория Павлюкова, Ан-72 разрабатывался как военно-транспортный самолет, способный перевозить до 10 тонн груза и 68 бойцов. Он мог садиться на неровные и даже частично разрушенные полосы аэродромов, поэтому особое внимание уделялось конструкции шасси. «При длине в 28 метров ему требовалось всего 450 метров для взлета и 350 метров для посадки», – подчеркнул экскурсовод.

Самолет сейчас продолжает летать в России и за рубежом. Он не только перевозит пассажиров, но и используется как пограничная и патрульная машина ФСБ, Росгвардии и других силовых организаций.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube