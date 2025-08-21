Легенды советской авиации. Як-40 – один из самых безопасных самолетов своего времени (ФОТО, ВИДЕО)

В Музейном комплексе Верхней Пышмы появился авиационный перрон, где представлены образцы отечественных пассажирских и транспортных самолетов второй половины XX века. Среди новых экспонатов – Як-40, первый в мире трехдвигательный турбореактивный пассажирский лайнер третьего класса. Он мог взлететь на двух, а продолжать полет – всего на одном двигателе. Эта уникальная особенность делала его одним из самых безопасных самолетов своего времени.

«Авиаперрон». Як-40

«Як-40 позиционировал себя как главная замена ближнемагистральным и местным авиалиниям легендарных американских самолетов компании Douglas. Также он вошел в историю как второй по массовости авиалайнер Советского Союза. Если Ту-154 занимает первое место (1026 выпущенных самолетов), то показатель Як-40, по различным оценкам, составляет от 1011 до 1013», – рассказал начальник экскурсионного отдела музейного комплекса Григорий Павлюков.

По его словам, за небольшие габариты и дымящиеся реактивные двигатели лайнер прозвали «Железным окурком», а из-за огромного расхода топлива он получил еще одно прозвище – «Истребитель керосина».

В 1960-80-х годах Як-40 летал в 40 странах Америки, Азии, Африки и Европы. И, что интересно, эти самолеты до сих пор продолжают эксплуатироваться.

Как уже писал «Новый День», в музейном комплексе также выставлены легендарный Ту-134 – один из самых массовых пассажирских лайнеров советской авиации, выпускавшийся в 1960-е годы, Ан-72 – самолет-рекордсмен по высоте полета, ближнемагистральный авиалайнер-кинозвезда Ил-14 и Ан-24 – 60-летний самолет, который также до сих пор летает во многих странах мира, в том числе в России.

Екатеринбург, Дарья Деменева, Степан Фатхиев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube