Легенды советской авиации: Ил-14 – самолет-кинозвезда (ФОТО, ВИДЕО)

В Музейном комплексе Верхней Пышмы открылся авиаперрон с образцами отечественных пассажирских и транспортных самолетов второй половины XX века. Среди новых экспонатов – ближнемагистральный авиалайнер Ил-14, который был разработан в 40-х годах и пришел на смену советскому Ли-2. Он интересен тем, что неоднократно принимал участие в различных кинопроектах: «Испытание верности», «Стюардесса», «Разрешите взлет!», «Антарктическая повесть», «Семьдесят два градуса ниже нуля», «Мишка на Севере».

Авиаперрон. Ил-14

По словам начальника экскурсионного отдела музейного комплекса Григория Павлюкова, если модели довоенного времени вмещали всего 20-24 пассажира, то новый лайнер мог перевозить уже 36 человек. Он стал значительно быстрее, комфортнее и мог преодолевать более 1000 км. «Эти самолеты действительно были многофункциональными. Они могли использоваться как транспортные: при демонтированных пассажирских сиденьях салоны превращались в просторные грузовые отсеки. При этом они служили и в качестве правительственных бортов: именно на таких машинах в середине 1950-х годов перемещались советские представители правительства в Индию и Афганистан», – отметил он.

Ил-14 работал 35 лет: с 1954 по 1989 год. В 1950-е эти самолеты находились в эксплуатации примерно в 30 странах мира, где использовались как в гражданской авиации, так и в военно-воздушных силах. Ряд государств, включая ГДР и Чехословакию, выпускали их по советским лицензиям.

Екатеринбург

