Среда, 20 августа 2025, 09:39 мск

Екатеринбург

Суд признал законным отказ в регистрации кандидату в губернаторы

Фото: пресс-служба Свердловского облсуда

Свердловский областной суд признал законным отказ региональной избирательной комиссии зарегистрировать в качестве кандидата в губернаторы Динамудина Садихова.

Как уже писал «Новый День», Садихов, которого выдвинула партия «Гражданская инициатива», представил в избирком только одну подпись муниципального депутата в свою поддержку вместо необходимых 120. На этом основании избирком отказал ему в регистрации. Динамудин Садихов с решением комиссии не согласился и подал в суд, требуя обязать избирательную комиссию зарегистрировать его в статусе кандидата.

«Рассмотрев материалы дела и выслушав мнения сторон, Свердловский областной суд отказал административному истцу в удовлетворении заявленных требований. Решение суда не вступило в законную силу. Оно может быть обжаловано сторонами в течение 5 дней с момента оглашения», – сообщили в пресс-службе облсуда.

Екатеринбург, Елена Владимирова

