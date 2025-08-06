Их осталось пятеро. Свердловский избирком утвердил окончательный список кандидатов в губернаторы

Сегодня избирательная комиссия Свердловской области зарегистрировала четырех кандидатов в губернаторы.

Как сообщили в пресс-службе избиркома, статус зарегистрированных кандидатов получили депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия»), вице-спикер заксо Александр Ивачев (КПРФ), депутат заксо Рант Краев («Новые люди») и депутат заксо Александр Каптюг (ЛДПР). Все пятеро смогли пройти муниципальный фильтр, собрав более 120 подписей муниципальных депутатов в свою поддержку. В регистрации было отказано кандидатам Динамудину Садихову (сдал всего одну подпись) и Ивану Волкову (0 подписей).

Ранее был зарегистрирован врио губернатора Денис Паслер, которого выдвинула «Единая Россия».

Напомним, 10 июня депутаты заксо назначили досрочные выборы губернатора на 14 сентября. Перед этим, в конце марта, ушел в отставку предыдущий губернатор Евгений Куйвашев.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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