В Екатеринбурге будет 11 пунктов для электронного голосования на выборах губернатора

Жители Свердловской области смогут проголосовать электронным способом на досрочных выборах губернатора даже при перебоях мобильного интернета. Как сообщили «Новому Дню» в областном избиркоме, на территории региона организовано 279 пунктов дистанционного голосования. Как правило, это помещения, где есть проводной интернет и Wi-Fi.

«Если избиратель зарегистрировался для ДЭГ, но по каким-то причинам в дни голосования у него не оказалось доступа к интернету, он может воспользоваться пунктом дистанционного голосования. Эти помещения выделяют муниципалитеты по просьбе избирательной комиссии. ДЭГ проводится в Свердловской области уже в четвертый раз, и в четвертый раз мы организуем пункты дистанционного голосования. Не сказать, что в этих пунктах много голосующих, но все же люди приходят», – пояснила член избирательной комиссии Свердловской области Анна Абсалямова.

В Екатеринбурге для дистанционного голосования выделено 11 помещений. Они находятся по адресам:

– улица Вильгельма де Геннина, 53 (Академический);

– улица Удельная, 46 (Академический);

– улица Московская, 27 (Верх-Исетский);

– Мельковская, 7 (Железнодорожный);

– Техническая, 42 «а» (Железнодорожный);

– Первомайская, 75 (Кировский);

– Чернышевского, 2 (Ленинский);

– Тверитина, 41/2 (Октябрьский);

– Бабушкина, 16 (Орджоникидзевский);

– 8 Марта, 177 (Чкаловский);

– село Горный Щит, улица Ленина, 15 «а» (Чкаловский).

Напомним, после подачи заявления для электронного голосования избиратель вычеркивается из списка на своем избирательном участке. Подать заявление на ДЭГ необходимо до 8 сентября, это можно сделать на портале «Госуслуги». Досрочные выборы губернатора Свердловской области состоятся с 12 по 14 сентября. Избирательные участки будут работать все три дня с 8 до 20 часов, электронным способом можно голосовать круглосуточно с 8 часов утра 12 сентября до 20 часов 14 сентября.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube