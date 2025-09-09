7,6% свердловских избирателей изъявили желание голосовать электронно на выборах губернатора

На портале «Госуслуги» завершился прием заявлений на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах. В Свердловской области такой способ волеизъявления выбрали более 253 тысяч человек, это 7,6% от общего числа избирателей в регионе, сообщили в областном избиркоме.

На прошлой неделе на федеральной платформе vybory.gov.ru прошла тренировка электронного голосования. В ней приняли участие более 162 тысяч избирателей, в том числе около 22 тысяч свердловчан. Тестирование было признано успешным. В дни голосования на федеральной платформе ДЭГ смогут проголосовать избиратели 24 регионов.

Досрочные выборы губернатора Свердловской области состоятся с 12 по 14 сентября. Это первые выборы главы региона, которые проводятся с применением ДЭГ. Проголосовать электронно можно будет с 8 часов утра пятницы до 8 часов вечера воскресенья круглосуточно. Также в регионе организовано 279 пунктов дистанционного голосования. Как правило, это помещения, где есть проводной интернет и Wi-Fi.

Екатеринбург

