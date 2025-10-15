В России юристы впервые обжаловали решение суда, потому что оно было написано с помощью нейросетей. Прецедент зарегистрировали в Ейске. «Насторожили места в приговоре, где суд называет адвокатов «целой плеядой защитников». Также странным показался фрагмент, где суд пишет, что подсудимые «чудесным образом» участвовали в проверках, несмотря на «прекрасно организованный и подтвержденный распоряжением ГУ МВД по Краснодарскому краю зональный контроль», «о котором суду поведала свидетель защиты». Давая оценку одному из подсудимых, суд характеризует его как «решительное должностное лицо», – пишет «Ъ», уточняя, что решение было передано на лингвистическую экспертизу, которая показала, что текст действительно составлен с помощью ИИ.

В апелляции решение устояло: вышестоящая инстанция постановила, что «выбранная судом стилистика изложения определенных умозаключений не влияет на законность принятого судом решения, не противоречит нормам УПК».

Вместе с тем, еще год назад, отвечая на вопрос «Нового Дня», судья Свердловского областного суда Андрей Минеев высказался резко: «Никакой искусственный интеллект не сможет оценить то или иное дело, как это сделает человек. Это не та история, где ИИ должен заниматься этим, решать судьбы людей по уголовным делам. В ближайшей перспективе такого, слава Богу, точно не будет».

Глава адвокатской группы Lawguard Сергей Колосовский также отмечал, что ИИ слишком несовершенен, чтобы «включать интуицию, убеждения, считывать невербальные реакции». «Парадокс в том, что если прямо сегодня заменить судей роботами, у нас качество правосудия скакнет вверх. Робот будет оценивать допустимость доказательств, как прописано в УПК, он не будет делить существенность нарушений, он будет оценивать с точки зрения презумпции невиновности, и так далее. Если сейчас резко в суды ввести механический, арифметический анализ доказательств, то количество оправданий вырастет в разы», – предполагал он.

«Новый День» предложил трем нейронкам выступить в роли «опытного и беспристрастного судьи районного суда Екатеринбурга» (формулировка из промта) и попробовать, основываясь на фабуле дела (очень сокращенной, в той, которую ее доносят до СМИ органы следствия и суда, а также защиты), вынести приговоры по самым громким уголовным делам этого года. Из трех ИИ-моделей судьями согласились быть отечественный GigaChat и китайский DeepSeek. Американская же Perplexity, которая базируется на нескольких языковых моделях, выносить собственное решение отказалась, написав при этом резолютивную часть приговора. Во всех случаях взаимодействия с Perplexity приговоры были обвинительными, с реальными сроками, однако собственно меру наказания – то есть длительность срока, эта нейронка всякий раз уточнять отказывалась, предоставив вынести это решение человеку.

Первый приговор бездушные машины вынесли олигарху Алексею Б., который обвиняется в «Мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

GigaChat

Исходя из тяжести содеянного, характера и степени общественной опасности преступления, учитывая роль подсудимого в составе организованной группы, суд принимает решение назначить следующее наказание:

– Лишение свободы сроком на 8 (восемь) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

– Штраф в размере 500 тыс. рублей.

– Конфисковать имущество, нажитое преступным путём.

– Запретить заниматься деятельностью, связанной с управлением коммерческими организациями, сроком на пять лет.

Также суд удовлетворяет гражданский иск потерпевшего органа власти о возмещении материального вреда в полном объёме (400 млн руб.), обязывая осужденного возместить нанесённый ущерб бюджету субъекта федерации.

DeepSeek

Признать Б. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде 6 (шести) лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

На основании ч. 3 ст. 159 УК РФ дополнительно назначить наказание в виде штрафа в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей.

Мерой пресечения для Б. до вступления приговора в законную силу оставить содержание под стражей.

С учетом содеянного, отсутствия добровольного возмещения ущерба и раскаяния, суд не находит оснований для применения ст. 73 УК РФ и назначения условного наказания.

Гражданский иск, заявленный субъектом Российской Федерации о взыскании ущерба в размере 508 000 000 рублей, подлежит удовлетворению. Взыскать с Б. солидарно с соучастниками в пользу [наименование субъекта РФ] 508 000 000 (пятьсот восемь миллионов) рублей.

Второй приговор, вынесенный нейросетями, касался трех бывших чиновников областного министерства, которые обвиняются во взятке в особо крупном размере по предварительному сговору (ч. 5 ст. 290 УК РФ), – Николая С., Андрея К. и Игоря Ч.

GigaChat

С.:

– Наказание: лишение свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, штраф в размере 30-кратной суммы взятки (29 400 000 руб.) и запрет занимать государственные должности сроком на 5 лет.

К.:

– Наказание: лишение свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, штраф в размере 30-кратной суммы взятки (75 000 000 руб.) и запрет занимать государственные должности сроком на 5 лет.

Ч.:

– Наказание: лишение свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, штраф в размере 30-кратной суммы взятки (30 000 000 руб.) и запрет занимать государственные должности сроком на 5 лет.

Кроме основных наказаний, предусмотренных законом, суд принимает решение о конфискации имущества, приобретенного на незаконно полученные средства, а также обязывает осужденных возместить государству ущерб, нанесённый совершенным преступлением.

DeepSeek

1. Признать виновными:

С., К. и Ч. в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ, и назначить им наказание.

2. Назначить наказание:

• С. в виде 7 (семи) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. На основании ч. 3 ст. 72 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 4 (четыре) года. В соответствии со ст. 47 УК РФ лишить его права занимать должности на государственной службе в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 3 (три) года.

• К. в виде 8 (восьми) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. На основании ч. 3 ст. 72 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 4 (четыре) года. В соответствии со ст. 47 УК РФ лишить его права занимать должности на государственной службе в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 3 (три) года.

• Ч. в виде 7 (семи) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. На основании ч. 3 ст. 72 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 4 (четыре) года. В соответствии со ст. 47 УК РФ лишить его права занимать должности на государственной службе в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 3 (три) года.

3. Меру пресечения подсудимым в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить.

4. Вещественные доказательства по делу – денежные средства, изъятые в ходе оперативно-разыскных мероприятий, – обратить в доход государства.

5. Разъяснить сторонам право на обжалование приговора в апелляционном порядке в Свердловский областной суд в течение 10 суток.

Екатеринбург, Артемий Судов

