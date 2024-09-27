Адвокат рассказал, в чем нейросети лучше судей-людей, но объяснил, почему ИИ не заменит человека

Адвокат Сергей Колосовский объяснил, по какой причине искусственный интеллект не может заменить судью-человека. «Это было бы неправильно. Судья должен быть человеком и помимо математического анализа ситуации должен включать интуицию, убеждения, и так далее. Иначе будут ошибки, например, при допросе свидетеля в суде. У ИИ, по крайней мере пока, нет возможности достичь уровня, доступного человеку, чтобы он мог считывать невербальные реакции, чтобы составлять дальнейшую партитуру допроса. Так что при идеальном правосудии судей машинами заменить нельзя. И адвокатов не отменить, соответственно», – сказал «Новому Дню» Колосовский.

Он также заметил, что нейросеть едва ли сможет допустить, что во время следствия были допущены ошибки.

«Парадокс в том, что если прямо сегодня заменить судей роботами, у нас качество правосудия скакнет вверх. Робот будет оценивать допустимость доказательств, как прописано в Уголовно-процессуальном кодексе, он не будет делить существенность нарушений, он будет оценивать с точки зрения презумпции невиновности, и так далее. Если сейчас резко в суды ввести механический, арифметический анализ доказательств, то количество оправданий вырастет в разы», – предположил глава адвокатской группы Lawguard.

Ранее о замене судей-людей на судей-роботов высказался судья Свердловского областного суда Андрей Минеев, он заявил, что этого «в ближайшей перспективе, слава Богу, точно не будет».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube