Следователь-криминалист об ИИ в правосудии: «Понять душу преступника может только человек»

В Екатеринбурге развернулась дискуссия вокруг использования искусственного интеллекта в правосудии. Те, кто принимают участие в процессах, обсуждают – возможно и целесообразно ли вообще заменить человека-судью на машину с ИИ.

Глава отдела криминалистики регионального Следственного управления СКР Владимир Филиппий объяснил «Новому Дню», почему нейросеть не справится ни с правосудием, ни с расследованием преступления. «На данном этапе не может идти и речи о том, чтобы искусственный интеллект в какой-либо значимой мере заменил пытливый ум следователя или наметанный глаз следователя-криминалиста. Преступления совершаются людьми, а значит, чтобы понять логику злоумышленника, двигавшие им мотивы, противостоять нарушителям закона должны тоже люди, в частности следователи, умеющие по крупицам не только восстановить объективную картину того или иного преступного посягательства, но и заглянуть в глубину души подследственного. То же самое, наверное, можно сказать и о допущении гипотетической возможности принятия ИИ судебных решений», – сказал собеседник агентства.

Ранее о возможном применении нейросетей в качестве инстанции, выносящей вердикт, высказались судья Свердловского областного суда Андрей Минеев и адвокат группы Lawguard Сергей Колосовский.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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