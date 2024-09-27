Судья жестко высказался по поводу искусственного интеллекта (ВИДЕО)

Ученые и футурологи все чаще говорят о скорой замене людей искусственным интеллектом в некоторых профессиях. Одним из направлений, где нейросети смогут заменить человека, называют правосудие. Искусственный интеллект уже начинают подключать к решению простых текущих задач, связанных с работой судов, за рубежом. Например, в Китае, где есть цифровые суды, они используют нейросети для анализа, сбора и оценки доказательств.

Может ли ИИ заменить судью

Однако в России пока с осторожностью относятся к перспективе внедрения ИИ в правосудие. Так, отвечая на вопрос «Нового Дня», может ли нейросеть заменить человека в этом направлении, судья Свердловского областного суда Андрей Минеев высказался критически.

«Никакой искусственный интеллект не сможет оценить то или иное дело, как это сделает человек. Это не та история, где ИИ должен заниматься этим, решать судьбы людей по уголовным делам. В ближайшей перспективе такого, слава Богу, точно не будет», – сказал он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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