После гибели ребенка на зебре ГАИ усилила наблюдение за дорогами возле школ

В Свердловской области автоинспекторы усилили контроль вблизи школ в утренние часы. Особое внимание уделяется пешеходным переходам.

Как сообщили в областной ГАИ, инспекторы следят за соблюдением правил проезда зебры. Водителям напоминают о необходимости снижать скорость вблизи школ и быть готовыми к внезапному появлению детей на проезжей части.

Профилактические мероприятия организованы по всей области для обеспечения безопасности детей на пути в школу.

Как уже сообщал «Новый День», вчера утром в Новоуткинске случилось смертельное ДТП, в котором погибла 14-летняя школьница. Она шла к остановке школьного автобуса и попала под машину на пешеходном переходе. Девочка скончалась на месте от полученных травм. За рулем автомобиля Ford Fusion находился 40-летний мужчина, в момент ДТП он разговаривал с 47-летним пассажиром. Позже выяснилось, что водитель был пьян.

Днем 1 декабря в Нижнем Тагиле 84-летний водитель сбил на зебре 11-летнюю девочку. Она не увидела его автомобиль из-за машины, которая остановилась пропустить ее на первой полосе.

27 октября Свердловскую область потрясла страшная трагедия в Ревде. Автомобиль «Лада» на большой скорости вылетел на тротуар и сбил трех девочек, ожидавших зеленый сигнал светофора. Две сестры 7 и 9 лет погибли сразу, их 11-летняя подруга попала в реанимацию. У нее были диагностированы множественные переломы обеих ног и ушиб головного мозга средней тяжести. Виновник ДТП Михаил Слободян, севший за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, военным гарнизонным судом был заключен в СИЗО на два месяца.

Екатеринбург, Елена Владимирова

