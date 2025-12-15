Юрист об условном сроке для экс-министра: «Формально еще могут дать реальный»

Условный срок, к которому приговорили бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, еще может превратиться в реальный. Адвокат Сергей Колосовский рассказал «Новому Дню», что теоретически прокуратура еще может добиться ужесточения приговора, несмотря на то что Смирнов сотрудничал со следствием и заключил досудебную сделку.

«Максимальное наказание по ч. 6 ст. 290 УК РФ составляет 15 лет лишения свободы. В случае заключения досудебного соглашения приговор не может составлять более одной второй от максимального срока, то есть более семи с половиной лет. Так что формально после апелляции могут дать реальный срок», – отметил эксперт. Адвокат также отметил, что практика досудебных соглашений сейчас очень широко распространена, что не всегда идет на пользу государству. По его мнению, иногда следователи не слишком утруждают себя сбором доказательств, а довольствуются показаниями, которые обвиняемый дает на своих подельников.

Пока решение об обжаловании приговора Смирнову не принято. В пресс-службе прокуратуры «Новому Дню» сообщили, что у ведомства есть 15 дней на изучение решения суда.

Как уже писал «Новый День», в пятницу, 12 декабря, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор экс-министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову. Он признан виновным в получении взятки через посредника за общее покровительство в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Ее сумма составила более 4 млн рублей.

Поскольку Смирнов заключил досудебное соглашение, дело рассматривалось без изучения доказательств. Суд назначил бывшему министру наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет и со штрафом в 4 млн 410 тысяч рублей. Кроме того, он лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Суд также постановил обратить в доход государства арестованное имущество осужденного, соответствующее сумме взятки.

Напомним, дело Смирнова связано с делами его бывших заместителей – Андрея Кислицына и Игоря Чикризова. Их также обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Очередное заседание их делу состоится 25 декабря.

Кроме того, имя экс министра упоминалось при выборе меры пресечения бывшему вице-губернатору Олегу Чемезову и бенефициару «Корпорации СТС» Алексею Боброву. По заявлению их адвокатов, все обвинения в их адрес основаны на показаниях Смирнова.

Екатеринбург, Елена Владимирова

