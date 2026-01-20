Детям запретили выезд за рубеж без загранпаспорта

С сегодняшнего дня, 20 января 2026 года, изменился порядок пересечения границы России для детей до 14 лет: прежде они могли выезжать в ряд стран по свидетельству о рождении, теперь это невозможно. Речь идет о следующем списке государств – Беларусь, Казахстан, Киргизия, Абхазия, Южная Осетия. Теперь въехать туда, как и в другие страны мира, дети до 14 лет могут только по собственному загранпаспорту.

Отметим, в тот же список стран люди старше 14 лет смогут по-прежнему выезжать по внутреннему российскому паспорту.

Екатеринбург, Елена Сычева

