На все ушло 18 минут. В ФСБ прокомментировали скандал с блогершей в Кольцово

Скандал с блогершей Александрой Коцкой, которую с семимесячным ребенком задержали на пограничном пункте в Кольцово, прокомментировали в погрануправлении ФСБ России по Челябинской области – именно это ведомство проводит паспортный контроль в екатеринбургском аэропорту. В пресс-службе управления «Новому Дню» сообщили, что действительно Коцкая с семьей проходили погранконтроль 24 января. Однако в ведомстве опровергли информацию о длительной задержке. «Процедура прохождения пограничного контроля указанных лиц составила 18 минут. При этом часть времени по просьбе пассажира с ребенком потребовалась для разъяснения ему правил и порядка пересечения государственной границы РФ несовершеннолетними россиянами», – подчеркнули в пресс-службе челябинского погрануправления ФСБ.

Там также рассказали, что самоуправства со стороны сотрудников не было. Для этого специалисты службы подняли записи с камер видеонаблюдения. «Изучение средств контроля свидетельствует, что сотрудники пункта пропуска Кольцово действовали правомерно и корректно», – добавили там.

В ведомстве напомнили всем путешественникам изучать правила пересечения госграницы – в том числе федеральный закон № 114 «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ».

Напомним, Коцкая поделилась в своих соцсетях видео, в котором рассказала, что ее семимесячную дочь не хотели впускать в страну по свидетельству о рождении, ссылаясь на поправки в указанный выше закон. Девушка объяснила, что семья ездила в Алматы. Они выехали в Казахстан 17 января, то есть до вступления в силу новых правил, которые запрещают пересечение границы по свидетельству о рождении. Эти нормы стали действовать с 20 января, однако, как пояснила «Новому Дню» адвокат Евгения Кротова, те дети, которые выехали из страны раньше, чем вступил в силу новый запрет, могут в любое время вернуться по свидетельству о рождении.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube