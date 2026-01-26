Блогера с 7-месячным ребенком задержали в Кольцово: ее не хотели впускать в страну из-за нового закона

Блогер Александра Коцкая провела несколько часов на паспортном контроле в аэропорту Екатеринбурга с семимесячной дочерью, так как девочку не хотели впускать в страну по свидетельству о рождении, ссылаясь на новый закон, как объяснила мать ребенка. По ее словам, семья вылетела в Алматы 17 января, когда свидетельство о рождении еще можно было использовать для пересечения границы с Казахстаном. Однако по возвращении начались проблемы.

«Мы прилетели в половине одиннадцатого, потому что рейс задержали. Меня не пропускают на границе с ребенком из-за какой-то допроверки. Проходит время, они все [сотрудники погранслужбы] начинают из этих будок выходить, они их закрывают. Я говорю: «Вы можете мне сказать, сколько нам ждать, куда вы все уходите, у нас маленький ребенок, что происходит?». Ко мне подходит какой-то мужик и говорит: «Что вы здесь разводите? Что вы так со мной разговариваете? Вы кем себя возомнили? Вы понимаете, что если я захочу, мы работаем до 8 утра, я вас просто уведу в комнатку и все», – рассказала блогер.

Позднее к семье вышел другой представитель службы и пообещал, что поможет организовать питание для ребенка, а супруга Александры Дмитрия пригласили на беседу. «В какой-то момент, наверное, прошло минут 25, мы остались уже одни, там уже все эти окошки закрылись, время уже было к полуночи. Диму увели в какую-то комнату, он там еще сколько-то времени пробыл, сказал, что просто задали вопросы», – отметила она.

В итоге семью все-таки пропустили через границу. Однако блогер намерена подать жалобу на сотрудника, который, по ее мнению, превысил полномочия. Отметим, что документы проверяет, вопреки распространенному мнению, не таможенная служба, а погранслужба ФСБ. В аэропорту Кольцово этим занимается челябинское управление ведомства.

«Очень неприятная ситуация, можно было бы изначально все спокойно сделать, сказать: «Подождите буквально 10 минут, мы сейчас проверим просто, и все будет хорошо». Но первый сотрудник, который к нам подошел, сказал, что «вы без документов», «сказали ждать – ждите», «ваше гражданство ничего не значит». Вот как минимум за эту фразу я подам жалобу», – добавила Коцкая.

Ранее агентство сообщало, что с 20 января 2026 года изменился порядок пересечения границы России для детей до 14 лет: прежде они могли выезжать в ряд стран по свидетельству о рождении, теперь это невозможно. Речь идет о следующем списке государств: Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Абхазия, Южная Осетия. Однако есть важный нюанс для тех, кто выехал до этой даты. «Если ребенок выехал за границу по свидетельству о рождении до вступления закона в силу – он сможет вернуться в Россию по свидетельству в любое время», – подчеркнула адвокат Евгения Кротова.

