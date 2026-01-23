Адвокат рассказала, как запрет на выезд по свидетельству о рождении поможет бороться с похищением детей

Адвокат Евгения Кротова рассказала, как вступивший в силу на этой неделе запрет выезда детей по свидетельству о рождении в страны ближнего зарубежья поможет бороться с киднеппингом.

«Раньше основной лазейкой для незаконного вывоза детей было использование свидетельства о рождении. Главная проблема этого документа – отсутствие фотографии. Это позволяло злоумышленникам (или одному из родителей в ходе конфликта) вывозить ребенка по чужим или поддельным документам, так как идентифицировать личность малолетнего на границе было крайне затруднительно», – рассказала Кротова.

По ее словам, сейчас ситуация должна измениться. «Наличие загранпаспорта с фотографией значительно усложняет такие «серые» схемы. Пограничный контроль теперь будет иметь четкий визуальный идентификатор ребенка, что снижает риск того, что вашего ребенка вывезут под именем другого лица», – добавила она.

Ранее агентство сообщало, что с 20 января 2026 года изменился порядок пересечения границы России для детей до 14 лет: прежде они могли выезжать в ряд стран по свидетельству о рождении, теперь это невозможно. Речь идет о следующем списке государств: Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Абхазия, Южная Осетия.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube