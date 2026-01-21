Арестована пособница в покушении на убийство бывшей жены медиаменеджера (ФОТО)

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга отправил под арест до 11 марта Ксению Владимирову, которая обвиняется в пособничестве в покушении на заказное убийство бывшей жены медиаменеджера Николая Ермакова. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, Ксения Владимирова подыскала непосредственного исполнителя – Эдуарда Середюка и передала ему полученную от Ермакова информацию о месте жительства потерпевшей, времени ее ухода из дома и возвращении обратно, способах доступа на территорию дома. Также следствие считает, что именно Владимирова передала Середюку ключ от подземного паркинга в доме потерпевшей.

Напомним, покушение на Алену Фоминых было совершено 12 января в паркинге дома, где она живет. По версии следствия, исполнитель подкараулил ее и облил кислотой. К счастью, женщине удалось спастись. Однако у нее сильно пострадали руки, шея, спина, уши. По счастью, лицо не было задето. Известно, что с Ермаковым пострадавшая жила 17 лет. За это время у них родилось четверо детей, а в прошлом году они расстались.

18 января суд арестовал самого заказчика – Николая Ермакова, а сегодня – непосредственного исполнителя, Эдуарда Середюка.

Екатеринбург

