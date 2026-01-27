В крупных городах России стали закрываться алкомаркеты и винные бутики

В России в крупных городах в 2025 году наметилась тенденция на сокращение алкоамркетов.

Как сообщает «Коммерсант», в городах-миллионнниках специализированных на продаже алкоголя торговых точек сократилось на 7 процентов,до 14,3 тысяч, следует из данных геосервиса 2ГИС. Годом ранее рынок, напротив, демонстрировал рост на 2%, до 15,3 тыс. магазинов.

Эксперты связывают снижение с падением спроса на нишевые и премиальные бренды, ростом издержек и усилением региональных ограничений на торговлю алкоголем. К примеру, как сообщали СМИ, в вологодской области на фоне борьбы местной власти за трезвость закрылись все 610 магазинов по продаже спиртосодержащей продукции.

Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин отмечает, что «новые торговые точки стали реже открываться, а старые – закрываться». По его словам, повышение акцизов и пошлин привело к росту себестоимости и вынудило магазины сокращать ассортимент.

Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский указывает, что заметная часть сокращений пришлась на винные бутики, цитицрет эксперта «Коммерсант». По его оценке, концепция «редкой полки» теряет ценность для покупателей, а ассортимент специализированных магазинов становится сопоставимым с предложением федерального ритейла. В таких условиях небольшим точкам сложно конкурировать по цене и выбору.

Дополнительное давление оказывают рост зарплат, налоговой нагрузки и региональные ограничения на продажу алкоголя.

К примеру, в Свердловской области, как писал «Новый День», правительство региона планирует сократить время, когда спиртные напитки можно приобрести легально. По данным агентства, сразу на 5 часов – на три вечером и на два утром. Согласно планам властей региона, продавать спиртные напитки можно будет с 10 утра до 8 вечера. Сейчас, напомним, это возможно с 8 утра и до 11 вечера.

У уральских врачей-наркологов также есть вопросы к мерчендайзерам алкогольной продукции: выкладка товаров в магазинах формата «у дома» происходит так, чтобы стимулировать людей на покупку алкоголя. «У нас сейчас доступность алкоголя крайне высокая, шаговая. Человек идет домой, заходя за хлебом, [совершает] импульсивную покупку. Вот он увидел перед собой бутылку и сразу же представил: «Ой, я устал, сейчас чуть-чуть выпью, и вроде бы будет [полегче]», взял и купил. Вы посмотрите, как расставлены в магазинах алкогольные напитки: когда ты заходишь, у тебя сразу же набор. Одна из ограничительных мер – отдельные полки вдалеке, ты должен специально за алкоголем дойти», – отметил в эфире ОТВ главный нарколог Минздрава России в УрФО Антон Поддубный.

Москва, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube