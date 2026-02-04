У экс-депутата Малика Гайсина национализировали активы на 1 млрд рублей

Суд удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства активов бывшего депутата Госдумы Малика Гайсина на сумму более 1 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в 1996-2000 гг. Малик Гайсин, будучи депутатом Госдумы, незаконно занимался бизнесом. Таким образом, активы принадлежащих ему ООО «Корона Тэхет» и «Индра-М», владеющих свыше 300 земельными участками стоимостью 1 млрд рублей, были получены коррупционным путем.

Как уже писал «Новый День», в 2024 году Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства акций завода «Исеть», ранее также принадлежавшего Малику Гайсину. В качестве третьей стороны в деле принимала участие ГК «Ростех».

Также суд удовлетворил иск заместителя Генпрокурора РФ к Малику Гайсину по возмещению ущерба заводу «Исеть» в размере более 600 млн рублей.

Кроме того, Малик Гайсин обвиняется по ч. 1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями», а также в трех эпизодах преступлений по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата в особом крупном размере». Процесс ведет Ленинский суд. Сам Гайсин находится под домашним арестом.

Екатеринбург, Елена Владимирова

