В Серове объявили предварительный отбор кандидатов на пост главы города

Губернатор Денис Паслер подписал указ о предварительном рассмотрении кандидатов на должность главы Серовского округа.

В комиссию, которая должна будет рассмотреть документы претендентов и представить главе региона не менее двух кандидатов, вошли заместители губернатора Сергей Никонов и Василий Козлов, первый замруководителя аппарата губернатора Вадим Дубичев, управляющий администрацией Северного управленческого округа Александр Вервейн, первый зампредседателя заксо Дмитрий Жуков, директор департамента противодействия коррупции Андрей Оборок, председатель Общественной палаты Серова Виталий Кордюков, председатель Серовской думы Ольга Чернецова.

Напомним, 15 января 2026 года Свердловский областной суд признал законным решение Серовского суда о прекращении полномочий предыдущего главы Серова Василия Сизикова в связи с утратой доверия. Решение суда первой инстанции обжаловали Серовская городская дума и сам Василий Сизиков. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, оставил решение Серовского районного суда без изменения, апелляционные жалобы гордумы и Василия Сизикова – без удовлетворения.

Временно исполняющим обязанности главы Серова был назначен замглавы по социальным вопросам Александр Вовяков.

Серов, Елена Владимирова

