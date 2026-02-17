В минздраве ответили, сколько врачей обслуживают поселок Кольцово

В минздраве Свердловской области рассказали, сколько врачей и где обслуживают поселок Кольцово.

Напомним, ранее «Новый День» писал о жалобах жителей, которые 6 лет не могут добиться полноценного медицинского обслуживания по месту жительства. Люди рассказали, что в местной поликлинике ЦГКБ № 1 на улице Авиаторов работают всего два фельдшера и один врач-невропатолог. Чтобы попасть к узкому специалисту, пациентам нужно ехать в центр города, в поликлинику на Декабристов, 15. Дорога туда занимает полтора часа на автобусе в одну сторону.

«В поселке проживают 20 тысяч жителей. На учете [в поликлинике] стоят 14 тысяч. С 2019 года мы пишем запросы в свердловский минздрав, а получаем одни отписки. Писали и в Москву, но ответы пересылают: у нас все хорошо и замечательно. А на самом деле мы еле-еле выбили двух врачей-фельдшеров и дневной стационар. В этом году у нас убрали лабораторию, которая принимает анализы. Чтобы попасть на прием профильного врача, надо записаться к терапевту, выждать очередь, а потом ехать на Декабристов. Для пожилых людей это очень тяжело. Мы ведь не требуем чего-то сверхъестественного, а обеспечение медицинской помощи по закону», – рассказала «Новому Дню» жительница поселка Ольга Дианова.

Прием пациентов в поликлинике проходит в будни до 15:00. Хотя жителям обещали, что неотложная помощь будет работать до 19:00. Кроме того, люди жалуются на ужасный внешний вид поликлиники. Медучреждение находится на первом этаже жилого дома и нуждается в капремонте. В ответах минздрава сообщалось, что ремонт будет проведен в 2026 году, сейчас сроки перенесли на 2027 год.

«Новый День» обратился с запросом в пресс-службу свердловского минздрава. Был получен следующий ответ ведомства: «В структурном подразделении поликлинического отделения № 2 (ул. Авиаторов, 2/1) медицинскую помощь оказывают: два фельдшера, врач невролог, акушерка. Оказание медицинской помощи осуществляется с 08:00 до 15:00 час. В составе структурного подразделения имеются: процедурный кабинет, ЭКГ, физиотерапевтический, забора материала для проведения лабораторных исследований, кабинет по раннему выявлению онкологических заболеваний, доврачебный кабинет. В поликлиническом отделении № 2 (ул. Латвийская, 22) функционирует кабинет неотложной медицинской помощи: прием вызовов до 19:00 час., выезд специалиста на адрес проживания (пребывания) до 20:00. час. Оказывается первичная специализированная медико-санитарная помощь в условиях дневного стационара общего профиля (по неврологии, хирургии). Пациенты направляются к врачам специалистам: – оториноларингологу (принят второй врач с 22.12.2025), урологу, пульмонологу, кардиологу, хирургу, эндокринологу, гастроэнтерологу, ревматологу, онкологу, кардиологу, колопроктологу, офтальмологу, физиотерапевту, неврологу (один врач на 1,0 ставку и три врача по 0,25 ставки), функциональные исследования (сердечно-сосудистой и дыхательной систем), УЗИ, ежедневно, в поликлиническое отделение № 1 (ул. Декабристов, 15); – офтальмологу (два врача), онкологу, акушерке (ул. Латвийская, 22); – акушеру-гинекологу, ежедневно, в женскую консультацию (ул. Декабристов, 15)».

