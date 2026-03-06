В Асбесте арестован обвиняемый в убийстве бывшей жены – матери шестерых детей

Асбестовский городской суд избрал меру пресечения 42-летнему Сергею Блискунову, обвиняемому в убийстве бывшей жены Виктории.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, государственный обвинитель на суде подчеркнул, что обвиняемый ранее неоднократно судим и совершил особо тяжкое преступление. Кроме того, оставаясь на свободе, обвиняемый может скрыться от органов следствия и суда, оказать давление на потерпевших или уничтожить доказательства.

Асбестовский городской суд отправил Блискунова в СИЗО до 3 мая 2026 года.

Как уже писал «Новый День», трагедия случилась днем 4 марта. Около 15:00 мужчина прошел в больницу, где работала его бывшая жена, после чего поднялся на второй этаж, где находится комната медицинских сестер. Обвиняемый взломал закрытую дверь и стал кричать на бывшую жену, затем выхватил нож и набросился на нее. Коллега Виктории, ставшая свидетелем преступления, попыталась его остановить, но не смогла. После убийства злоумышленник скрылся с места происшествия, но вскоре его задержали. В момент задержания у подозреваемого нашли наполовину выпитую бутылку водки и сок. Когда его схватили, на его руках были следы крови. В семье растут шестеро детей.

Асбест, Елена Владимирова

