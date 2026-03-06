Бывший муж, обвиняемый в убийстве матери шести детей, расплакался и попросился на ее похороны

Сергей Блискунов, арестованный по обвинению в убийстве жены, после задержания расплакался и заявил, что любил ее. Об этом рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«Я попросил моих коллег, представителей ОВД Асбеста, где в одной из камер ИВС содержался под стражей главный фигурант этой громкой криминальной истории, спросить у обвиняемого в жестоком убийстве матери собственных семерых детей, хотел бы он принять участие в похоронах погибшей от его многочисленных тяжелых ножевых ранений супруги и хотел бы он попросить прощения у родных за неадекватный и абсолютно дикий поступок? Услышав такой явно неожиданный вопрос, протрезвевший задержанный не сдержался и реально заплакал со словами: «Конечно, да. Я же ее любил», – поделился Горелых.

Напомним, сегодня Асбестовский городской суд избрал меру пресечения 42-летнему Сергею Блискунову, обвиняемому в убийстве бывшей жены Виктории. Суд отправил Блискунова в СИЗО до 3 мая 2026 года.

Как уже писал «Новый День», трагедия случилась днем 4 марта. Около 15:00 мужчина прошел в больницу, где работала его бывшая жена, после чего поднялся на второй этаж, где находится комната медицинских сестер. Обвиняемый взломал закрытую дверь и стал кричать на бывшую жену, затем выхватил нож и набросился на нее. Коллега Виктории, ставшая свидетелем преступления, попыталась его остановить, но не смогла. После убийства злоумышленник скрылся с места происшествия, но вскоре его задержали. В момент задержания у подозреваемого нашли наполовину выпитую бутылку водки и сок. Когда его схватили, на его руках были следы крови. В семье растут шестеро детей. Еще один ребенок погиб несколько лет назад – он выпал из окна и разбился.

Асбест, Елена Владимирова

