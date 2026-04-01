Назначен новый худрук «Коляда-театра»

Новым художественным руководителем «Коляда-театра» стал его ведущий актер Олег Ягодин, а директором – Эка Вашакидзе, которая ранее занимала должность замдиректора. Информация об этом появилась в соцсетях театра.

Как уже писал «Новый День», основатель «Коляда-театра», режиссер и драматург Николай Коляда скончался утром 2 марта.

4 марта коллектив «Коляда-театра» поблагодарил зрителей за поддержку и заверил, что продолжит работу. «Мы держимся, мы не отменяем спектакли… Мы продолжаем. Спасибо вам. Рекомендуйте знакомым, кто еще не видел. Уникальный театр, уникальный театральный язык. Мы очень сильная труппа. Мы хорошо организованы благодаря Николаю Владимировичу. Не переживайте за нас», – сказал от имени коллег Олег Ягодин.

17 марта заместитель директора «Коляда-театра» Эка Вашакидзе обратилась в Кировский районный суд Екатеринбурга с иском, требуя признать ее учредителем театра и запретить регистрационные действия, связанные с его ликвидацией.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube