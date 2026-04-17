Насмерть сбившего двух девочек водителя приговорили к 17 годам колонии

В Екатеринбургском военном гарнизонном суде вынесли приговор Михаилу Слободяну, который прошлой осенью сбил на автомобиле трех девочек. Две из них погибли на месте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Слободяна приговорили к 17 годам колонии общего режима. Кроме того, он должен будет заплатить 4 млн рублей семье Лизы, которая выжила, но нуждается в длительной реабилитации. Еще 12 миллионов рублей Слободян должен выплатить родителям погибших сестер.

Напомним, прокурор в ходе судебных прений потребовал для Михаила Слободяна 18 лет лишения свободы.

Как уже писал «Новый День», 27 октября 2025 года в Ревде водитель «Лады» Михаил Слободян вылетел на тротуар и сбил трех девочек, ожидавших зеленого сигнала светофора. Две девочки, 9 и 11 лет, родные сестры, погибли сразу. Их 11-летняя подруга попала в реанимацию в тяжелом состоянии. На месте гибели детей был организован стихийный мемориал, на похороны пришел почти весь город.

29 октября Михаил Слободян был арестован, позже ему дважды продлевали срок содержания под стражей. Слободяна судят сразу по двум статьям УК РФ: «Незаконный оборот наркотиков в крупном размере» и «Нарушение ПДД лицом в опьянении, повлекшее гибель двух и более человек».

Екатеринбург, Елена Владимирова, Степан Фатхиев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube