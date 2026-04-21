Бастрыкин взял на личный контроль дело о смертельном ДТП на проспекте Космонавтов

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Александру Надбитову доложить о ходе расследования уголовного дела по факту смертельного ДТП на проспекте Космонавтов 11 апреля, в котором погибла женщина и тяжело пострадал ребенок.

«Потерпевшая сторона обратилась к председателю Следственного комитета России А.И. Бастрыкину, поскольку опасается, что обвиняемый может избежать ответственности в связи с наличием у него влиятельных родственников», – сообщили в пресс-службе СКР.

Как уже писал «Новый День», 11 апреля, на проспекте Космонавтов 24-летний Дмитрий Гаренских устроил массовое ДТП. Он ехал на огромной скорости и врезался в двигавшуюся впереди него «Тойоту». От удара «Лексус» выбросило на встречную полосу, где машина столкнулась с БМВ. За рулем была 30-летняя женщина, а на заднем сиденье в детском кресле ехал ее сын. Мальчика и маму сразу госпитализировали, однако женщину спасти не удалось. Ребенок находится в тяжелом состоянии, он в коме. Врачи борются за его жизнь. После аварии Гаренских пытался сбежать, но очевидцы схватили его и задержали до приезда полиции. Они рассказали, что мужчина, судя по запаху, был пьян, и находился в неадекватном состоянии. При этом от медицинского освидетельствования он отказался.

Сначала Гаренских было предъявлено обвинение в совершении преступления по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшего по неосторожности смерть человека». Он арестован до 12 июня. Затем обвинение переквалифицировали. Возбуждено дело по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство из хулиганских побуждений» и ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «в», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство из хулиганских побуждений, в отношении двух и более лиц, в том числе малолетнего».

«Решение принято после изучения записей видеокамер. Характер объективных действий водителя автомобиля непосредственно до и в момент происшествия (резкий и внезапный выезд на встречную полосу на высокой скорости в окружении большого потока движущихся автомобилей), а также поведение подозреваемого после случившегося (неоказание помощи пострадавшим и попытка скрыться) указывают на агрессивный характер управления транспортным средством, который в сложившейся дорожной ситуации создавал опасность для неопределённого круга лиц», – пояснили в СКР.

Екатеринбург, Елена Владимирова

