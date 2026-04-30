Руководителей СИЗО будут судить за побег двух заключенных-террористов

В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга поступило уголовное дело в отношении руководителей СИЗО № 1.

Как сообщили в пресс-службе суда, обвиняемых трое: начальник ФКУ «Следственный изолятор № 1» ГУ ФСИН по Свердловской области Алексей Кисилев, его заместитель Андрей Квон и начальник отделения дежурной службы ФКУ «СИЗО № 1» Андрей Зацепин. Им предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность».

Основанием для возбуждения уголовного дела стал побег двух заключенных, осужденных за терроризм.

Как уже писал «Новый День», в ночь на 1 сентября 2025 года из екатеринбургского СИЗО сбежали Иван Корюков* и Александр Черепанов*, осужденные за попытку поджога военкомата. Сигнализация сработала только в четыре утра. Сотрудники СИЗО осмотрели территорию, но не сразу заметили пропажу осужденных.

Позже выяснилось, что в СИЗО не хватало сотрудников, открыть все двери корпуса можно было одним ключом, а видеонаблюдение в камере не велось.

* внесен в список экстремистов и террористов

Екатеринбург, Елена Владимирова

Ссылки по теме

Двое заключенных сбежали из СИЗО в Екатеринбурге / Корпус СИЗО, откуда сбежали осужденные, охранял один сотрудник вместо четверых / В камере СИЗО, откуда сбежали двое заключенных, не было видеонаблюдения

