Литовский киллер попытался выйти по УДО из уральской колонии

Литовский киллер из уральской банды Ромас Замольскис пытался выйти по УДО из колонии, но суд отказал: 16 марта этого года соответствующее решение вынес Чкаловский районный суд Екатеринбурга, а теперь его оставил в силе и Свердловский областной суд.

«Замольскис на протяжении всего срока отбывания наказания характеризовался отрицательно, неоднократно нарушал режим содержания, за что подвергался взысканиям. На момент рассмотрения ходатайства три последних взыскания являлись действующими. Администрация исправительного учреждения, осуществляющая ежедневный контроль за поведением осужденных, дала Замольскису отрицательную характеристику», – сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Напомним, Замольскис был осужден на 15 лет колонии строгого режима, срок закончится в августе 2029 г. Как писал «Новый День», киллера задержали в Екатеринбурге в 2014 году как участника банды Михаила Клока. Преступная группа, действовавшая в начале 2000-х годов, занималась грабежами и кражами. В 2016 году членам ОПГ был вынесен приговор. До задержания Замольскис, обвинявшийся в заказных убийствах, много лет находился в международном розыске.

Летом 2018 года, уже в колонии, Замольскис объявлял голодовку, требуя экстрадировать его на родину. Первоначально суд даже удовлетворил это требование, однако вторая инстанция отменила его.

Екатеринбург, Елена Сычева

