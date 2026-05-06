Майонез «Провансаль ЕЖК» возвращается в госсобственность

Екатеринбургский жировой комбинат, который производит знаменитый майонез «Провансаль ЕЖК», национализирован вместе с другими активами бывшего сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича.

Как сообщила пресс-служба Хамовнического районного суда Москвы, 5 мая был удовлетворен иск к Мошковичу, его доверенным лицам и аффилированным с ними организациям об обращении имущества в доход государства. Из искового заявления следовало, что, работая в Федеральном собрании РФ в 2006-2014 гг., Мошкович нарушал антикоррупционное законодательство.

Суд обратил в доход государства более 651 млн акций ПАО «Группа «Русагро», в состав которой входит ЕЖК, 24 млн акций АО «Эталон», принадлежащих ООО «Профит», и доли в уставных капиталах принадлежащих ответчикам организаций. Также у Мошковича и его сообщников изъяли деньги – свыше 29 млн рублей наличными, 1 млн 822,5 тыс. долларов США и 1 млн 638,5 тыс. евро, и банковские счета на сумму 14 млрд рублей.

Как уже писал «Новый День», Вадим Мошкович был арестован в Москве в марте 2025 года. В 2020 году журнал Forbes оценил его состояние в $1,7 млрд. Мошкович основал компанию «Русагро» в 2004 году. Сейчас это один из крупнейших агрохолдингов страны, в него входят, в частности, Екатеринбургский жировой комбинат – производитель легендарного майонеза ЕЖК. Ранее Мошкович занимал должность сенатора от Белгородской области.

Добавим, знаменитый майонез начали производить в Свердловской области в 1960-х годах. В состав группы «Русагро» ЕЖК вошел около 20 лет назад. В 2023 году на предприятии рассказали, что к майонезу уральцев приучали специально – его поставляли в заводские столовые Свердловска с условием, что он будет стоять на каждом столе. Так уральская столица стала еще и майонезной столицей России. И, как считают на жиркомбинате, мира тоже. Тут верят в легенду о том, что Екатеринбург попал в Книгу рекордов Гиннеса по потреблению майонеза. Правда, на вопрос «Нового Дня», есть ли документальные подтверждения этого рекорда, на предприятии ответить затруднились.

Екатеринбург, Елена Владимирова

