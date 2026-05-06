Адвокат экс-редактора «Ура.ру» Дениса Аллаярова подал апелляцию на приговор

Защита бывшего редактора «Ура.ру» Дениса Аллаярова, признанного виновным в дачу взятки должностному лицу, подала апелляционную жалобу на приговор.

Как сообщается в картотеке Верх-Исетского суда Екатеринбурга, жалоба зарегистрирована в суде 5 мая.

Как уже писал «Новый День», в 2025 году в отношении регионального редактора портала «Ура.ру» Дениса Аллаярова возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий или бездействие». Журналист давал деньги за оперативные сводки своему дяде, начальнику угрозыска отдела полиции № 10 Андрею Карпову, в общей сложности он перевел 120 тысяч рублей. Карпов признал свою вину и получил мягкий приговор – 4 года условно.

Самого Дениса Аллаярова приговорили к 5 годам колонии общего режима, он заплатит 1,2 млн рублей штрафа, а после отбывания срока Аллаярову запрещено заниматься журналистско-издательской деятельностью в течение 4 лет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

