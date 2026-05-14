Артем Жога поздравил боевого товарища с назначением на пост врио Белгородского губернатора

Полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога поздравил своего боевого товарища Александра Шуваева с назначением на должность врио губернатора Белгородской области.

«Герой России и Герой Луганской Народной Республики, бесстрашный десантник и опытный Защитник Родины. За его плечами десятки успешных операций, самая известная из которых – освобождение Авдеевки на Донбассе. Мы встречались со «Спартанцем» на линии боевого соприкосновения и в гражданской жизни – на программе «Время героев». Уверен, что он с присущими ему энергией, решительностью и уверенностью будет заниматься развитием родной для него Белгородской области», – написал Артем Жога в соцсетях.

Как уже писал «Новый День», накануне вечером президент Владимир Путин принял отставку по собственному желанию губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и губернатора Брянской области Александра Богомаза.

Врио главы Белгородской области назначен Герой России, генерал-майор и ветеран СВО Александр Шуваев, который до последнего времени занимал должность вице-губернатора Иркутской области. Врио губернатора Брянской области стал Егор Ковальчук, который с 2024 года занимал пост главы правительства Луганской народной республики.

Екатеринбург, Елена Владимирова

