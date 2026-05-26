На фестивале «Коляда-Plays» покажут 26 спектаклей

С 20 по 30 июня в Екатеринбурге в девятнадцатый раз пройдет фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays» – впервые без личного участия самого Николая Коляды.

Как сообщает пресс-служба «Коляда-театра», в основной конкурсной программе – 26 спектаклей. В Екатеринбург приедут театральные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Перми, Омска, Озерска, Челябинска, Верхнего Уфалея, Нижнего Тагила, Серова, Йошкар-Олы, а также театр из Северной Македонии.

Организаторы отмечают: «Коляда-Plays» – это большой театральный праздник в Екатеринбурге. Традиционно в день открытия фестиваля зрителей ждут с самого утра танцы и песни от лучших наших артистов. В 12:00 состоится пресс-конференция в «Коляда-театре», посвященная открытию фестиваля. В этом году мы не получили государственный грант на проведение фестиваля. Но праздник все равно состоится».

Как уже писал «Новый День», основатель театра, драматург и режиссер Николай Коляда скончался в ночь на 2 марта от двусторонней пневмонии. Ему было 68 лет. Труппа приняла решение продолжать работу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

