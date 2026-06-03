Новый зал филармонии могут построить через 10 лет – если Москва даст деньги

Строительство нового зала Свердловской филармонии сейчас под вопросом, но окончательно от этих планов не отказались. Как заявил на пресс-конференции министр культуры Илья Марков, сейчас нужно актуализировать проектно-сметную документацию, так как она была разработана уже довольно давно.

«Не все то, что было изначально предложено, укладывается в рамки российского законодательства. Работа будет продолжена. Будет осуществляться поиск источников финансирования. Очевидно, что без поддержки федеральных ресурсов сделать это будет крайне затруднительно», – сообщил чиновник. Строительство нового зала «было бы прекрасной задачей к 100-летию» филармонии, которое будут отмечать в 2036 году, добавил ее директор Рустем Хасанов. «Мы мечтаем об этом», – сказал он.

Как писал «Новый День», о строительстве нового зала филармонии заговорили еще в 2018 году, специально для этого была создана АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области. Строить должны были по проекту знаменитого бюро Захи Хадид. Ради реализации проекта пришлось снести стоящий рядом с филармонией жилой пятиэтажный дом. Некоторые жильцы в течение двух лет отказывались съезжать и продавать свои квартиры. Но впоследствии сдались. Последняя собственница продала свою квартиру за 18 млн рублей. Летом 2020 года здание было снесено. Во время пандемии коронавируса проект заглох, площадка рядом с филармонией до сих пор пустует. Тем не менее, в 2024 году городские власти заявляли , что проект будет актуализирован.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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