В Екатеринбурге начинается мотофестиваль «Движение»: перекрытия и афиша

Уже сегодня вечером в центре Екатеринбурга стартует фестиваль спорта, мотокультуры и музыки «Движение Урал». Жителей и гостей города ждут спортивные шоу, концерты рок-звезд, интересные выставки. На некоторых участках дорог будет ограничено движение транспорта, в том числе СИМ, также временно будет действовать «сухой закон».

Перекрытия улиц уже начались. Сегодня в полночь была закрыта для всех видов транспорта улица 8 Марта – от проспекта Ленина до улицы Малышева. Она откроется только утром в понедельник, 8 июня.

С 22:00 пятницы, 5 июня до 23:00 субботы, 6 июня, нельзя будет проехать по улице Горького, от Пушкина до Малышева. С утра пятницы, 5 июня, до 23:00 воскресенья, 7 июня, – по улице Воеводина. С 06:00 до 23:40 субботы, 6 июня – по переулку Химиков, от 8 Марта до набережной Рабочей Молодежи. На этих же улицах на время проведения фестиваля запрещена автостоянка.

Ограничения коснутся и электросамокатов и других СИМ. Для них проезжую часть и тротуары закрыли с 06:00 5 июня до 23:00 8 июня в границах следующих улиц: Челюскинцев – переулок Красный – Николая Никонова – Царская – Толмачева – проспект Ленина – Пушкина – Малышева – Вайнера – проспект Ленина – 8 Марта – Бориса Ельцина.

Кроме того, в субботу несколько улиц ненадолго перекроют для прохождения колонны мотоциклистов, которая проследует от Верхней Пышмы до центра Екатеринбурга. С 12:00 закроют следующие улицы:

– проспект Космонавтов от кольцевой автодороги до Челюскинцев;

– улицу Челюскинцев от Космонавтов до Свердлова;

– улицу Свердлова от Челюскинцев до Карла Либкнехта;

– улицу Карла Либкнехта от Свердлова до проспекта Ленина;

– проспект Ленина от Свердлова до 8 Марта.

Сразу по окончании парада движение по этим участкам будет открыто.

Также на время фестиваля в центре города объявили «сухой закон». Алкоголь не будут продавать 5, 6 и 7 июня на территории, ограниченной улицами Бориса Ельцина – 8 Марта – проспектом Ленина – улицами Вайнера – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулком Красным – улицей Челюскинцев.

В рамках фестиваля выступят несколько известных групп. Уже сегодня в 18:30 на главной площадке (у Капсулы времени) начнется концерт, посвященный 40-летию Свердловского рок-клуба. В 18:30 на сцену выйдут солист «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец и Уральский молодежный симфонический оркестр, а в 21:00 – Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы». 6 июня в 18:40 на главной сцене выступит «Северный флот», в 20:00 начнется гитарное шоу Guitar Rumble, в 21:50 споет певица Елка. Музыкальная программа завершится 7 июня в 20:40 концертом группы «Чиж & Co».

С полной программой можно ознакомиться на сайте фестиваля.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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