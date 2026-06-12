Арестован директор компании, автобус которой насмерть сбил четырех человек у храма

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения Алексею Яркову – директору транспортной компании ООО «Авто-Ном», автобус которой вечером 10 июня насмерть сбил четырех пешеходов, в том числе 9-летнего ребенка.

Как сообщили в пресс-службе суда, Яркову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ – «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Его арестовали на два месяца – до 10 августа.

«По версии следствия, директор транспортной компании умышленно допускал нарушения режима труда и отдыха водителя автобуса, не предоставляя ему выходные дни для физического восстановления, вынуждая его работать на пределе физических возможностей», – пояснили в суде.

Как уже писал «Новый День», вечером 10 июня на перекрестке улиц 8 Марта и Малышева автобус № 81 после столкновения с легковым автомобилем вылетел на тротуар, где стояли люди. Под колесами автобуса погибли четверо: две женщины, молодой мужчина и 9-летний мальчик. Еще трое пострадавших находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Следственный комитет возбудил два уголовных дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Прокуратура начала проверки всех частных АТП Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube