Аварийность с электросамокатами выросла: Свердловская и Челябинская области в лидерах

Число случаев аварий с участием электросамокатов в России за пять месяцев 2026 года выросло на 32 процента. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на статданные ГАИ. Всего зарегистрировано уже 1,16 тыс. таких происшествий, основная часть – из-за нарушений ПДД катающимися. Погибло 11 человек, 1,23 тыс. – пострадало.

Регионы с наибольшим количеством аварий:

• Москва (263);

• Санкт-Петербург (101);

• Краснодарский край (88);

• Челябинская область (58);

• Свердловская область (37);

• Нижегородская область (36);

• Омская область (30);

• Башкортостан (26);

• Тюменская область (26);

• Московская область (25).

Резкий прирост аварийности произошел в мае: за четыре месяца 2026 года было зафиксировано 497 аварий с СИМ.

Отметим, что в Свердловской и Челябинской областях инциденты с СИМ фиксируются еженедельно.Так, 12 июня в селе Трифоново Пышминского района Свердловской области насмерть разбился 11-летний мальчик – электросамокат он получил в подарок от родителей.

Екатеринбург, Елена Васильева

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