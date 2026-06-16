Аварийность с электросамокатами выросла: Свердловская и Челябинская области в лидерах

Число случаев аварий с участием электросамокатов в России за пять месяцев 2026 года выросло на 32 процента. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на статданные ГАИ. Всего зарегистрировано уже 1,16 тыс. таких происшествий, основная часть – из-за нарушений ПДД катающимися. Погибло 11 человек, 1,23 тыс. – пострадало.
Регионы с наибольшим количеством аварий:
• Москва (263);
• Санкт-Петербург (101);
• Краснодарский край (88);
• Челябинская область (58);
• Свердловская область (37);
• Нижегородская область (36);
• Омская область (30);
• Башкортостан (26);
• Тюменская область (26);
• Московская область (25).
Резкий прирост аварийности произошел в мае: за четыре месяца 2026 года было зафиксировано 497 аварий с СИМ.
Отметим, что в Свердловской и Челябинской областях инциденты с СИМ фиксируются еженедельно.Так, 12 июня в селе Трифоново Пышминского района Свердловской области насмерть разбился 11-летний мальчик – электросамокат он получил в подарок от родителей.
Екатеринбург, Елена Васильева
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