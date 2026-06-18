В мэрии Екатеринбурга провели совещание с перевозчиками после смертельного ДТП у храма

Замглавы Екатеринбурга Александр Толкачев провел рабочее совещание с руководителями компаний-перевозчиков, посвященное мерам безопасности на маршрутах.

Первым отчитался ЕМУП «Гортранс». В среднем от организации на линию ежедневно выходит 243 автобуса, 154 трамвая и 115 троллейбусов. За руль садятся 518 водителей автобусов. Как рассказал главный ревизор безопасности движения Гортранса Алексей Погорелов, особое внимание уделяется допуску водителей к работе. Кандидаты сдают экзамен на знание ПДД и предоставляют справку о нарушениях, а также проходят полный медицинский осмотр. Стажировка начинающего водителя автобуса длится 240 часов, для опытных водителей срок может быть сокращен. Водителей трамваев и троллейбусов готовят непосредственно в учебно-производственном центре Гортранса.

Все водители предприятия проходят обязательные предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры. Также регулярно проводятся техосмотры подвижного состава. На линии ведется скрытый и открытый контроль за работой водителей. Каждый случай ДТП с участием машин Гортранса разбирает транспортная комиссия. С водителями проводят специальный инструктаж, чтобы не допускать подобных ситуаций.

С докладами о мерах обеспечения безопасности также выступили представители частных АТП. По итогам совещания Толкачев призвал руководителей компаний оборудовать весь подвижной состав камерами внешнего видеонаблюдения – в дополнение к внутренним. А также усилить контроль за техническим состоянием машин, включая их чистоту и исправность, сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

По данным мэрии, перевозками пассажиров в Екатеринбурге занимаются 10 организаций. Они обеспечивают работу 105 маршрутов общественного транспорта: 23 трамвайных, 14 троллейбусных и 68 автобусных (29 из которых обслуживает Гортранс, еще 39 – коммерческие перевозчики). В сфере занято более 2 тысяч водителей.

За соблюдением условий муниципальных контрактов для общественного транспорта следит Центр управления перевозками, который проводит регулярные проверки. С начала года центр провел 2295 проверок, перевозчикам выписано 24,5 тысячи штрафов на общую сумму 101 миллион рублей. Самыми частыми нарушениями остаются неисполнение транспортной работы (сбои расписания, невыход машин на рейс) и неудовлетворительное санитарное состояние подвижного состава.

Тотальная проверка компаний-перевозчиков началась после смертельного ДТП у храма Большой Златоуст. Вечером 10 июня автобус № 81 на перекрестке 8 Марта – Малышева проехал на красный сигнал светофора, столкнулся с легковым автомобилем, после чего вылетел на тротуар, где стояли пешеходы. Под колесами автобуса погибли четверо: две женщины, мужчина и ребенок. Еще трое пострадавших были госпитализированы. Возбуждены уголовные дела, водитель автобуса и директор транспортной компании «Авто-ном» находятся в СИЗО. Перевозчик обслуживает пять городских маршрутов. После аварии распространились сведения, что мэрия расторгнет с «Авто-номом» контракт, но позже в администрации опровергли эту информацию.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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