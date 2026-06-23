«Так-то у нас неплохой мэр». Екатеринбургские депутаты единогласно приняли отчет Орлова

Екатеринбургская дума единогласно одобрила отчет главы города Алексея Орлова о работе администрации в 2025 году. Градоначальник выступил перед депутатами с ежегодным докладом уже в шестой раз – и впервые после переизбрания на пост. И вновь удостоился комплиментарных отзывов народных избранников.

По большей части отчет Орлова повторял его февральскую предвыборную программу. Мэр рассказал, что средняя зарплата в городе за 5 лет выросла почти вдвое и в 2025 году превысила 116 тысяч рублей. Уровень безработицы в городе третий год подряд находится «на исторически низком уровне». Запущенная в прошлом году очередная транспортная реформа помогла решить дефицит кадров в Гортрансе. По словам Орлова, водителям общественного транспорта повысили зарплаты на 50%. После этого предприятию удалось нанять еще 160 водителей, и сейчас Гортранс использует на линиях весь имеющийся автопарк автобусов и троллейбусов. Также усилен контроль за частными перевозчиками, особенно после смертельного ДТП у храма Большой Златоуст.

«Начата работа над технико-экономическим обоснованием строительства второй ветки метро. Мы наконец-то начали продвигаться в решении этого вопроса. В ближайших планах у нас обновление подвижного состава метрополитена, будет закупка новых вагонов», – сообщил Алексей Орлов.

Также мэр отметил высокие темпы строительства жилья в Екатеринбурге – в прошлом году было введено более 1,5 миллиона кв. м. Сейчас средняя жилплощадь на 1 человека составляет 30 кв.м., к 2027 году этот показатель планируется увеличить до 33 кв.м. Кроме того, город планирует ежегодно капитально ремонтировать не менее шести школ и шести детских садов.

Депутаты в целом восприняли отчет Орлова позитивно. Александр Колесников заявил, что в городе до сих пор нет комплексного подхода к решению проблем, но при этом похвалил градоначальника и его замов. «Несмотря на все недочеты, а без них невозможно, потому что город огромный, у нас очень неплохой мэр. В свое время депутаты обратились к товарищу Орлову с проблемой охраны школ. И он решил этот вопрос. Я очень удивился тогда. Так-то дороги ремонтируются, транспорт обновляется, ветхое жилье сокращается. Мэрия хорошо работает с меценатами. Я буду голосовать за то, чтобы признать работу администрации удовлетворительной», – высказался Колесников. И неожиданно для всех попросил внести в зал букет цветов для вице-мэра Марины Фадеевой «за хорошую работу».

Отметили депутаты и идеолога транспортной реформы, первого вице-мэра Рустама Галямова. Глава фракции единороссов в ЕГД Алексей Вихарев предложил наградить чиновника знаком «Гордость Екатеринбурга» после того, как реформа будет закончена. «А осталось совсем немного до этого», – заявил депутат.

За отчет Алексея Орлова дума проголосовала в полном составе – было поднято 27 карточек за. Мэр поблагодарил депутатов за высокую оценку работы администрации, а его, по традиции, проводили аплодисментами.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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