Суд признал учредителем «Коляда-театра» Эки Вашакидзе

Кировский районный суд Екатеринбурга рассмотрел гражданское дело по иску заместителя директора АНО «Коляда-театр» Эки Вашакидзе к АНО «Коляда-театр» о признании ее учредителем.

В судебном заседании представитель истицы пояснил, что доверительница занимает должность заместителя директора и, являлась главной помощницей руководителя, фактически осуществляла и осуществляет управление театром. Представитель уточнил, что ранее решением учредителя АНО «Коляда-театр» Вашакидзе была принята в состав учредителей, однако юридически этот статус до сих пор не оформлен. Исковые требования представитель истицы поддержал в полном объеме, просил суд признать Эку Вашакидзе учредителем АНО «Коляда-театр».

В судебном заседании произошла замена ответчиков, ГУ Министерство юстиции Российской Федерации по Свердловской области и ИФНС по Верх-Исетскому г. Екатеринбурга на АНО «Коляда-театр», сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, в представленном отзыве не возражал против удовлетворения исковых требований. Суд, выслушав мнения сторон, исследовав материалы дела, вынес решение об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

После вступления решения суда в силу театр сможет вести в том числе финансовую деятельность, получить доступ к счетам, что было невозможно после смерти его худрука и учредителя Николая Коляды в марте этого года.

Екатеринбург, Елена Васильева

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