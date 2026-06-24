Волонтеры Вихарева помогают в Кушве справиться с последствиями смерча (ФОТО)

Волонтеры со всей Свердловской области с 23 июня помогают Кушве справиться с последствиями смерча, который прошел по городу и разрушил дома, социальные объекты, общественные территории.

На месте работают и активисты Волонтерского центра Алексея Вихарева – депутата и руководителя фракции «Единой России» в Екатеринбургской городской думе.

Волонтеры включились в ликвидацию последствий непогоды сразу после удара стихии. Сейчас они разбирают завалы после обрушений домов, расчищают дороги от упавших деревьев, помогают местным жителям и развозят питьевую воду. Работа ведется в тесном взаимодействии с МЧС и правительством Свердловской области.

Добровольцы находятся непосредственно в зоне ЧС: они проживают в пунктах временного размещения, чтобы максимально оперативно реагировать на возникающие задачи и быть рядом с пострадавшими.

«Страшная неожиданная стихия накрыла свердловский город. Много разрушений! Чтобы разобрать завалы, нужны сотни людей. Активисты Волонтерского центра оперативно приехали в город, подключились. Вместе с нами работают волонтеры из разных городов. Вся Свердловская область направляет свою помощь пострадавшим. Свердловчане не только помогают руками – борются с последствиями разрушений, но и собирают вещи, предметы первой необходимости для пострадавших. Все вместе обязательно справимся!» – рассказал Алексей Вихарев.

Волонтеры намерены оставаться в Кушве и оказывать поддержку жителям столько времени, сколько будет необходимо для преодоления последствий удара стихии.

Напомним, что 22 июня в Кушве прошел смерч, от него пострадало порядка сотни, город остался без света после обрыва проводов и падения опор ЛЭП. 16 человек обратились за медпомощью, один (с переломами) был госпитализирован.

Екатеринбург, Елена Васильева

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