Габинского объявили в розыск

Бывшего главного врача Института кардиологии Яна Габинского объявили в международный розыск. Об этом «Новому Дню» сообщил собственный источник. Уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами было возбуждено еще прошлой зимой. Подробно о схеме вывода денег через ООО «Клиника сердца» наша агентство писало ранее. Если коротко, то в институте не было своего необходимого оборудования, зато оно было куплено в коммерческую клинику, расположенную в соседнем здании, – именно туда направляли пациентов, которым нужны были определенные исследования, и все это оплачивалось из бюджета.

Кроме того, недавно стало известно, что региональное управление ФАС выявило признаки незаконного соглашения между Уральским институтом кардиологии и «Клиникой сердца»: по мнению специалистов ведомства, торги проводились так, чтобы исключить тех, кто, в отличие от этого коммерческого медицинского учреждения, не мог похвастаться таким территориальным преимуществом.

Сам Габинский, напомним, был отправлен в отставку прошлой осенью, некоторое время он боролся за то, чтобы сохранить пост, однако в конце концов, когда стало известно о многочисленных нарушениях, он покинул страну. По неподтвержденной информации, он находится в США, где проживает его родной брат.

Екатеринбург, Елена Сычева

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