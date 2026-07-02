Водитель автобуса, задавивший четырех человек у храма, остался в СИЗО

Сегодня Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу, поданную защитой Икромжона Хамраева – водителя автобуса, который въехал в пешеходов у храма Большой Златоуст.

Заслушав доводы сторон, изучив материалы дела, суд оставил меру пресечения обвиняемому без изменения, сообщили в пресс-службе облсуда.

Как уже писал «Новый День», вечером 10 июня на перекрестке улиц 8 Марта и Малышева автобус № 81, за рулем которого был гражданин Киргизии Икромжон Хамраев, после столкновения с легковым автомобилем вылетел на тротуар, где стояли люди. Под колесами автобуса погибли четверо: две женщины, молодой мужчина и 9-летний мальчик. Еще трое пострадавших находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Следственный комитет возбудил два уголовных дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

12 июня Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Хамраева до 10 августа. Также на два месяца арестован Алексей Ярков – директор транспортной компании ООО «Авто-Ном», работодатель Икромжона Хамраева.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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