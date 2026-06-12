Водителя автобуса, сбившего четверых пешеходов, отправили в СИЗО (ФОТО)

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения гражданину Киргизии Икромжону Хамраеву, водителю автобуса, который 10 июня насмерть сбил четырех пешеходов, в том числе ребенка.

«По версии следствия, Хамраев выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, что и спровоцировало ДТП и последующий наезд на пешеходов. Под стражей обвиняемому предстоит пробыть по 10 августа 2026 года», – сообщили в пресс-службе суда.

Ранее сегодня суд арестовал на два месяца Алексея Яркова – директора транспортной компании ООО «Авто-Ном», работодателя Икромжона Хамраева.

Как уже писал «Новый День», вечером 10 июня на перекрестке улиц 8 Марта и Малышева автобус № 81 после столкновения с легковым автомобилем вылетел на тротуар, где стояли люди. Под колесами автобуса погибли четверо: две женщины, молодой мужчина и 9-летний мальчик. Еще трое пострадавших находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Следственный комитет возбудил два уголовных дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Прокуратура начала проверки всех частных АТП Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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