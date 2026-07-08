Беглый начальник свердловского УФНС вернулся в Россию и был задержан

Бывший руководитель Свердловского управления ФНС Сергей Логинов, которого ранее заочно арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, вернулся в Россию и попал в руки правоохранителей.

Как сообщает агентство «Уралинформбюро» со ссылкой на собственные источники, поздно вечером 6 июля регулярным рейсом из Антальи Сергей Логинов прилетел в челябинский аэропорт Баландино, где был задержан правоохранительными органами. В его близком окружении уже предполагают, что бывшему налоговику удастся уйти от сурового приговора по той же схеме, что и бывшему главе МУГИСО Алексею Пьянкову – заключить контракт на службу в зоне СВО, получить государственную награду и таким образом избежать наказания.

Как уже писал «Новый День», 21 мая 2024 года в СМИ появилась информация о задержании начальника УЭБиПК ГУ МВД по Свердловской области Андрея Дьякова и главы Свердловского областного УФНС Сергея Логинова и об обысках у них на работе и дома. На следующий день пресс-служба налоговиков опровергла информацию и об обысках, и о задержании шефа, но вскоре на место Сергея Логинова пришел новый руководитель. В апреле 2025 года Логинов был объявлен в розыск.

В мае 2026 года Сергей Логинов был задержан в Дубае, где он скрывался от российского правосудия. По данным источников «Уралинформбюро», произошло это по чистой случайности. Полицейский патруль обратил внимание на нетрезвого мужчину и привел в участок для установления личности, где выяснилось, что он числится в международном розыске. После этого начались переговоры о его экстрадиции.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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