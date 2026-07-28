Программа патриотического воспитания молодежи в Екатеринбурге «подорожала» до 5,3 млрд рублей

Администрация Екатеринбурга почти на 20% увеличит расходы на муниципальную программу по патриотическому воспитанию и молодежной политике. В общей сложности на мероприятия, рассчитанные на 2026-2030 годы, потратят 5,369 миллиарда рублей. Это на 871 миллион рублей больше, чем закладывалось в бюджет в октябре прошлого года.

Как следует из постановления мэрии, более 3,3 миллиарда рублей будет потрачено на улучшение услуг допобразования для детей и ремонт клубов по месту жительства. Организация молодежных мероприятий обойдется в 42,9 миллиона рублей. На реализацию проектов по патриотическому воспитанию, уважению к традиционным ценностям и профилактику экстремизма направят чуть более 2 миллиардов рублей.

Увеличение финансирования муниципальной программы было одобрено Екатеринбургской думой в ходе общей корректировки бюджета-2026. Траты на молодежную политику и патриотическое воспитание, как правило, вызывают бурные дискуссии в городской думе, однако депутаты почти всегда принимают отчеты профильного департамента мэрии.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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