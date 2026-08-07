«Рассчитывали, что погода будет более предсказуемой», – глава Екатеринбурга о дождливом Дне города

Первый день августа в Екатеринбурге выдался холодным и дождливым, и главный городской праздник в этом году уральцы отмечали под зонтами. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов признал: одним из аргументов в пользу переноса Дня города стала погода, но 1 августа что-то пошло не так.

«С погодой не повезло. Сами видите, и синоптики говорят, что побиты рекорды 140-летней давности. В этом году аномальное количество осадков. Рассчитывали, что в начале августа погода в Екатеринбурге будет более предсказуемой. Очень надеюсь, что во все последующие годы все будет в порядке», – заявил он.

На вопрос журналистов, не жалеет ли он о переносе, мэр ответил: «Это решение не мое личное, а депутатов. Мы предложили, все согласились с доводами».

Напомним, в этом году День города впервые отметили в первую субботу августа, а не в третью, как было раньше.

Идея переноса появилась в прошлом году. Тогда архимандрит Гермоген (Еремеев) предложил сдвинуть праздник, так как традиционная дата приходилась на Успенский пост, когда верующим предписано воздерживаться от зрелищ и развлечений.

Предложение поддержали и общественная палата города, и профильная комиссия думы.

Сотрудники музея истории Екатеринбурга провели исследование и выяснили: 1 августа 1723 года из Уктусского завода в строящийся Екатеринбург была переведена Горная канцелярия. Именно эта дата стала отправной точкой в истории города как развивающегося административного и промышленного центра Урала. Так как 1 августа может выпасть на любой день недели, в думу внесли предложение отмечать День города в первую субботу августа. Решение отмечать День города в третью субботу августа было принято в 1987 году – и не имело прямой связи с какой-либо исторической датой.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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