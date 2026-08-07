Дату открытия развязки у «Калины» снова перенесли

Ограничение движения транспорта на пересечении переулка Базового и Сибирского тракта продлены до 20 октября включительно. Участок закрыт из-за строительства транспортной развязки у концерна «Калина», сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. Объезд участка на период проведения работ предусмотрен по улицам Комсомольской, Малышева, Восточной, Декабристов и Сибирскому тракту.

Строительством транспортной развязки занимается московская компания «АльмакорГруп», у которой в 2024 году возникли серьезные финансовые проблемы. Власти Екатеринбурга не стали менять подрядчика, но теперь практически вручную контролируют ход выполнения работ. В июне глава города Алексей Орлов сообщал , что работы идут по графику. Объект, который за пять лет подорожал с 5 до 9 миллиардов рублей, планируется завершить до конца 2026 года. Ранее предполагалось , что движение по новой развязке откроется еще до осени.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube