Начался прием предложений по кандидатам в мэры Невьянска

Губернатор Денис Паслер создал комиссию по предварительному отбору кандидатов на пост главы Невьянска. В нее вошли замгубернатора Сергей Никонов, вице-губернатор Василий Козлов, первый замруководителя аппарата губернатора Вадим Дубичев, управляющий Горнозаводским управленческим округом Евгений Каюмов, представители муниципалитета.

В течение 60 дней со дня досрочного прекращения полномочий бывшего Александра Берчука, то есть до 23 сентября, парламентские партии, Общественная палата Свердловской области и региональный Совет муниципальных образований имеют право предложить комиссии своих кандидатов. На первом этапе комиссия проверит документы претендентов, на втором – проведет с ними индивидуальные собеседования. Затем комиссия должна представить на рассмотрение губернатора не меньше двух кандидатов. Губернатор, в свою очередь, тоже должен отобрать из представленных кандидатур не менее двух и направить их для голосования в городскую думу Невьянска.

Как уже писал «Новый День», три недели назад прежний глава Невьянска Александр Берчук сначала подписал постановление о введении в городе режима ЧС, а затем – заявление об уходе в отставку. Режим ЧС был введен с 12:00 среды, 22 июля, в тот же день стало известно об уходе мэра. Губернатор Денис Паслер назначил врио главы городского прокурора Егора Корнилова.

Невьянск, Елена Владимирова

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