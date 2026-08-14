Более 1300 ирбитчан обратились за материальной помощью после наводнения

В пострадавшем от наводнения Ирбите продолжается работа по приему заявлений от горожан, потерявших свое имущество и претендующих на выплаты.

Как рассказал «ВКонтакте» мэр Ирбита Николай Юдин, в администрацию города подано 1318 заявлений о выплате единовременной материальной помощи в связи с нарушением жизнедеятельности в результате ЧС (сумма выплаты – 15 тысяч рублей). Некоторым гражданам отказали, так как их дома находятся вне зоны ЧС (одно из обязательных условий назначения выплат). Всего за три недели произведено 636 выплат на сумму 9 млн 540 тыс. руб.

Параллельно специалисты администрации приняли 460 заявлений на выплату материальной помощи в связи с утратой предметов первой необходимости. Для установления суммы выплаты профильные комиссии провели обследование 267 домовладений. Средства уже перечислены 21 заявителю на общую сумму 2 млн 175 тыс. рублей.

Напомним, в результате июльского дождевого паводка уровень воды в реке Нице в Ирбите более чем на метр превышал критическую отметку в 741 сантиметр (утвержденный показатель, достижение которого считается опасным природным явлением). Были затоплены сотни частных домов и огородов. В городе был введен режим ЧС муниципального уровня.

Ирбит, Елена Владимирова

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